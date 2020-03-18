الجزائر تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل سادس وفاة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، بعدما أصاب أكثر من 200 ألف شخص، في نحو 167 دولة حول العالم.

ذكرت ذلك قناة "النهار" الجزائرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى ارتفاع الحالات المؤكدة بالإصابة إلى 72 حالة إصابة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفتت القناة الجزائرية إلى أن بيان وزارة الصحة الجزائرية أوضح أن حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 62 سنة من ولاية البليدة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 199 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.