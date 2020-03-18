حكومة شرق ليبيا تقر حظرا للتجول لمواجهة انتشار فيروس كورونا

قررت الحكومة الليبية في شرق البلاد، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوال تام ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

القاهرة- سبوتنيك وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى "قرار معالي وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، بحظر التجول حظرا تاما من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا وفقا لما ورد في القرار".

وأعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، بدء جنود السرية الكيميائية في عملية تعقيم المنشآت العامة والمرافق الحيوية ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابع للجيش الوطني الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "ضمن توجيهات القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره باشر جنود السرية الكيميائية بالكتيبة 155 مُشاة في عمليات تعقيم".

وأضاف البيان أن "عملية التعقيم شملت المنشآت العامة وعدد من المرافق الحيوية بالدولة التي يتردد عليها جموع المواطنون بشكلٍ يومي والتي من ضمنها مطار بنينا الدولي والمساجد وغيرها"، مضيفةً أن "عمليات التعقيم تستمر حتى إتمام كافة الأماكن المُستهدفة".

في سياق متصل، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء الاثنين الماضي، قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالتنسيق مع رئيس الحكومة تتولى مهام توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمواجهة فيروس كورونا.