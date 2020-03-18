الجيش الليبي يوجه بإغلاق حدود البلاد الخاضعة لسيطرته احترازا من كورونا

القاهرة- سبوتنيك. وقالت القيادة العامة للجيش، اليوم الأربعاء، عبر تويتر إنه "ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والحد من إنتشاره..القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية توجه تعليماتها بإغلاق كافة حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها".

#ليبيا#القيادة_العامة

ضمن الإجراءات الإحترازية للتصدي لوباء كورونا والحد من إنتشاره ..

القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية توجه تعليماتها بإغلاق كافة حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها . .

..#مكتب_اعلام_القيادة_العامة_للقوات_المسلحة_العربية_الليبية#شعبة_الاعلام_الحربي pic.twitter.com/ckVNc9O6qd — شعبة الإعلام الحربي (@warinformationd) March 18, 2020

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 200 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى أكثر من 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات أكثر من 31 ألفًا في إيطاليا و17 ألفًا في إيران و13 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.