المغرب يطلب من المواطنين عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة

قالت وزارتا الداخلية والصحة في المغرب، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.