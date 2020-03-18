مصر... فرض حالة الطوارئ في جنوب سيناء ومنع استقبال السياح

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن"، أعلن المحافظ خالد فوده، حزمة من الإجراءات الاحترازية، والتي شملت سيطرة قوات الأمن على المنافذ البرية للمحافظة، لمنع مغادرة العاملين بالقطاع السياحي لمدة 14 يومًا اعتبارًا من اليوم.

وشمل القرار عدم استقبال السياحة الداخلية لمدة أسبوعين اعتبارًا من الخميس. وشدد المحافظ على ضرورة تأكد شرطة السياحة من عدم استقبال السياحة الداخلية، وإلزام المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية المستمرة.

وطالب المنشآت السياحية أيضًا بالإبلاغ الفوري عن أي حالات يشتبه فيها من أطقم العاملين، مع متابعة إجراءات التطهير والتعقيم المستمر للمنشآت السياحية، ومتابعة خضوع الأطقم العاملة بالقطاع السياحي للحجر الصحي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الثلاثاء، تسجيل 30 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

عالميًا، اقتربت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 200 ألف إصابة، وقاربت الوفيات 8 آلاف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين 82 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 31 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.