الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها الدولية حتى إشعار آخر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، تعليق كل رحلاتها الدولية، ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأكدت صحيفة "النهار"، مساء اليوم، الأربعاء، أن الشركة الجزائرية نشرت بيانا جاء فيه: "تعلن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ، تعليق كل رحلاتها من وإلى الخارج، ابتداء من اليوم الأربعاء 18 مارس/آذار 2020، وإلى غاية إشعار آخر".

ويأتي هذا الإجراء، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، والمنتشر في مختلف دول العالم. وبلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس المستجد في الجزائر، 72 حالة، مع تسجيل 6 وفيات.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 200 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى أكثر من 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات أكثر من 31 ألفًا في إيطاليا و17 ألفًا في إيران و13 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.