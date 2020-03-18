أول دولة خليجية توقف وسائل النقل العام وسيارات الأجرة بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة النقل في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن إيقاف جميع وسائل النقل العام، وسيارات الأجرة.

وقالت وزارة النقل، عبر حسايها الرمسي على "تويتر"، إنه "تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام بالسلطنة بما فيها العبارات، مركبات الأجرة (مايكروباص)، وذلك حرصا منها على سلامة مستخدمي وسائل النقل العام والعاملين فيها من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة بأنه "يستثنى من هذا القرار، الحافلات والعبارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة"، مؤكدة أن القرار "سوف يطبق اعتبارا من يوم غد الخميس 19 مارس/ آذار 2020، وحتى إشعار آخر".

— وزارة النقل - سلطنة عمان (@Transportgovom) March 18, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 200 ألف شخص، حاصدا 8 آلاف حالة وفاة تقريبا، بينما أصاب فيروس سارس 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض.

يواصل فيروس كورونا تمدده حاصدا المزيد من الضحايا، في وقت يستمر انحساره في الصين حيث ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول، وسجلت الصين إصابات جديدة معظمها قادمة من الخارج، مقابل حالة واحدة في بؤرة الفيروس ووهان.