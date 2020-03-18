المغرب...وزراء حكومة العثماني يتوجهون إلى العمل من المنازل تجنبا لفيروس كورونا

قرر أعضاء الحكومة المغربية العمل بعيدا عن مكاتبهم، في خطوة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، خاصة بعد إصابة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد القادر أعمارة.

ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، فإن عدة وزراء قرروا مزاولة عملهم من المنازل والابتعاد عن المكاتب، مع إلغاء جميع المواعيد التي لا تحمل طابعا استعجاليا، أو تعويض المستعجل منها باجتماعات عن بعد.

وحسب مصادر هسبريس، فإن هذا الإجراء جاء كنوع من الاحتراز الذي قرر أعضاء الحكومة اتخاذه في هذه المرحلة، وأشارت إلى أنه "لا يمكن أن يتم الاشتغال بالطرق العادية، من استقبالات واجتماعات؛ لأنها ترفع من احتمال الإصابة بالفيروس".

يأتي هذا المستجد بعدما أصيب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بـ"كورونا" عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية.

ومباشرة بعد إصابة الوزير أعمارة، أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ، أن نتائج اختبارات أعضاء الحكومة المغربية جاءت سلبية بالنسبة لفيروس "كورونا".

كما أضاف المصدر: "مباشرة بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية، التي أكدت إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا المستجد، تم إخضاع أعضاء الحكومة المغربية للفحوصات الطبية الدقيقة، حيث كانت النتائج كلها سلبية".

المغرب يعلن تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا

وقالت رئاسة الحكومة، وقتها، إن "أعضاءها يتمتعون بصحة جيدة، ويمارسون مهامهم بشكل اعتيادي، في احترام تام لمبادئ وإجراءات الوقاية المعمول بها".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وتم التأكد من الإصابات مخبريا في معهد "باستور-المغرب" والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية في المعهد الوطني للصحة في الرباط، بحسب ما ذكرت "وكالة المغرب العربي للأنباء".

وبذلك، تضيف الوزارة في بيانها: "يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد-"19 بالمغرب إلى 49 حالة إلى حدود صدور هذا البيان".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.