أمير قطر يوجه بتقديم مساعدات مالية عاجلة إلى فلسطين لمكافحة "كورونا"

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "سمو أمير البلاد المفدى يوجه بتقديم مساعدات مالية عاجلة لدولة فلسطين الشقيقة، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الشقيق ومساهمة من دولة قطر في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)".

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بتقديم مساعدات مالية عاجلة لدولة فلسطين الشقيقة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق ومساهمة من دولة قطر في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). #قنا pic.twitter.com/UAKex8jiln — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 18, 2020

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 44 حالة.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 200 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى أكثر من 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات أكثر من 31 ألفًا في إيطاليا و17 ألفًا في إيران و13 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.