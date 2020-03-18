وزير التربية السوري لـ"سبوتنيك": خطة طوارئ للتعليم عن بعد

وضعت وزارة التربية في سوريا خطة طوارئ تعليمية وشكلت خلية أزمة لوضع بدائل لتعويض الفاقد التعليمي في فترة تعليق دوام المدارس وما بعدها، ضمن إجراءات الوقاية من وباء كورونا.

وكشف وزير التربية السوري عماد موفق العزب في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "خيارات وزارة التربية ستنطلق من مبدئين أساسين يتمثلان بالحفاظ على صحة وسلامة الأبناء الطلاب وهم أثمن شيء في الوجود وهم ثروة الوطن الحقيقية، وتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب في جميع المراحل".

وحول خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة لمواصلة العملية التعليمية خلال فترة الانقطاع قال الوزير العزب: "في فترة تعليق الدوام في المدارس تم توفير عدة خيارات للطلاب بهدف الاستمرار بالتعلم عن بعد، منها بث دروس بشكل غير مباشر عبر الفضائية التربوية السورية للدروس التعليمية من لحظة تعليق الدوام من قبل نخبة من المعلمين والمدرسين والموجهين الاختصاصيين، وتم إعلان مواعيد البث عبر الشريط الإخباري للقناة ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، إضافة إلى بث ندوات تعليمية وامتحانية يتم فيها التواصل المباشر عبر الهاتف مع نخبة من الموجهين للإجابة عن استفسارات الطلاب عن أي سؤال إلى جانب تخصيص ندوات خاصة لطلاب الشهادات العامة".

وأوضح الوزير العزب أن "البث يتم وفق أربع فترات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً لجميع المراحل التعليمية وفق برنامج يعلن بشكل يومي إضافة إلى ثلاث ندوات للتواصل المباشر مع الطلاب للإجابة عن استفساراتهم كبديل عن التفاعل المباشر مع المدرس في الغرفة الصفية، وبهدف جعل الفترات التعليمية مشوقة فقد تم وضع خطة لبث فواصل مشوقة لمواد التربية الفنية والموسيقية والمعلوماتية وكذلك فواصل رياضية وجميعها من ضمن المنهاج الدراسي".

ولفت إلى أن "هناك خيارا آخر يتمثل ببث دروس مباشرة مع إمكانية التواصل مع المدرسين عبر المنصة التربوية الإلكترونية وفق برنامج تم وضعه لجميع المراحل التعليمية عبر شبكة الإنترنت مضيفاً أنه يتم إعادة جميع الدروس وكذلك تحميل الدروس المسجلة وجلسات المنصة التربوية على موقع يوتيوب".

وعن الإجراءات المتخذة بعد فترة تعليق الدوام بيّن وزير التربية السوري أن "مواعيد العام الدراسي والامتحانات الفصلية تبقى كما هي دون تعديل في حال كان الوضع مناسباً حيث سيتم العمل على متابعة سير المنهاج من النقطة التي وصل إليها بتاريخ تعليق الدوام وبشكل مكثف وفق الخطة الدرسية وتكثيف الدروس بإضافة حصة درسية يومية للمواد الأساسية".

وفي حال تمديد العطلة أكد الوزير العزب أن "الوزارة ستضع كل إمكانياتها البشرية والمادية والتقنية لتعويض الطلاب عن كل ما فاتهم في فترة التعليق أو التمديد وفق مجموعة من الخيارات بالنسبة لطلاب التعليم الانتقالي وسيتم الإعلان عنها حينها".

وأردف قائلاً: "لقد وضعت وزارة التربية خطة لفترة المراجعة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة تتضمن بث دروس مسجلة وندوات امتحانية يتم فيها شرح النماذج الامتحانية وسلالم التصحيح والإجابة عن أية استفسارات، إضافة إلى استمرار العمل وفق برنامج المنصة التربوية ونتمنى من الجميع التقيد بالتعليمات والتوجيهات الوقائية لنتجاوز معاً هذه المرحلة الصعبة بتمام الصحة والعافية".

في هذا السياق تسعى وزارة التربية السورية إلى تفعيل مبدأ التعلم الذاتي والبحث المستمر عبر إحداث المكتبة الالكترونية التربوية وفق نظام "دي سبيس" لإدارة المحتوى الرقمي الخاص بإنتاجها وتطوير خدمات المكتبات وتفعيل دورها في العملية التعليمية والتربوية.

وقالت نور القاضي، منسقة مشروع "المكتبة الإلكترونية" في وزارة التربية أن الوزارة تسعى لربط جميع محتويات مصادر المكتبات المدرسية ومكتبات مديريات التربية في جميع المحافظات والعمل على إتاحة البيانات الببليوغرافية لمصادر المعلومات على المستودع الرقمي ضمن نظام "كوها" كفهرس موحد للمكتبات المدرسية ومكتبات المديريات الفرعية وإتاحة المستودع التربوي الرقمي للوزارة ضمن مستودعات عالمية على شبكة الإنترنت وضمن الخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800.