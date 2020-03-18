البعثة الأممية: قلقون من ازدياد حالات الخطف والاختفاء القسري في ليبيا

أعربت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن قلقها لما وصفته بزيادة وتيرة الخطف والاختفاء القسري في أنحاء البلاد على يد ما وصفتها بالجماعات المسلحة.

القاهرة - سبوتنيك. وأعربت البعثة في بيان عن قلقها العميق إزاء الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في المدن والبلدات في أرجاء ليبيا من قبل الجماعات المسلحة، وإفلاتها التام من العقاب.

ودعت أطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت البعثة أنها تلقت منذ أبريل/نيسان 2019 تقارير تفيد بوقوع مئات الحالات من الاختفاء القسري والتعذيب والقتل وتشريد أسر بأكملها في ترهونة على يد اللواء التاسع (الكانيات) (تابع للجيش الوطني الليبي).

ولفتت إلى أنها تـلقت كذلك عشرات التقارير عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب للمدنيين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمهاجرين والمسؤولين الحكوميين من قِبَل "النواصي"، التابعة لحكومة الوفاق وقوة الردع الخاصة.

تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من الترقب خاصة بعد تأجيل الجولة الثالثة من المسار الاقتصادي وبعض الإشارات بشأن احتمالية انهيار الهدنة.