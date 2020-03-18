قطر تتخذ قرارا عاجلا بشأن العمل في الجهات الحكومية

أصدرت قطر مجموعة من القرارات العاجلة، لمنع انتشار فيروس كورونا، وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ترأس الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.

واستمع مجلس الوزراء القطري للشرح الذي تقدم به وزير الصحة العامة حول آخر التطورات والإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات، يوجه المسؤولين والجهات المختصة في الدولة، بضرورة سرعة تنفيذ ما يلزم من إجراءات تقتضيها صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، لا سيما التغلب على إشكاليات وتحديات التنظيم التي حصلت خلال اليومين الماضيين.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 18, 2020

وأكدت الوكالة القطرية أن مجلس الوزراء القطري قرر تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال.

ونوهت إلى أن هذه القرارات اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الموافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ولمدة أسبوعين، يتم خلالها تقييم الوضع لاتخاذ القرار اللازم، ويستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

مجلس الوزراء يقرر تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، وذلك اعتبارا من الأحد 22/ 03 / 2020.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 18, 2020

وكانت قطر قد أعلنت أنها ستحظر دخول غير القطريين البلاد لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الأربعاء، وأعلنت إجراءات لدعم الاقتصاد من بينها تقديم 75 مليار ريال حوافز مالية للقطاع الخاص.

وستوجه الحكومة أيضا الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة المحلية عشرة مليارات ريال، وسيوفر البنك المركزي سيولة إضافية للبنوك ويشجعها على تقديم فترة سماح مدتها ستة أشهر في دفع القروض والتزامات القطاع الخاص.

وتشمل الإجراءات الأخرى التي أعلنتها المتحدثة باسم الحكومة، لولوة بنت راشد الخاطر، إعفاء المواد الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية وإعفاء بعض القطاعات من دفع رسوم المرافق ستة أشهر.

وأعلنت قطر 401 حالة إصابة بفيروس كورونا معظمهم بين أشخاص خاضعين للحجر الصحي.

مجلس الوزراء يقرر تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، وذلك اعتبارا من الأحد 22/ 03 / 2020.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 18, 2020

وقالت الحكومة إنها ستحظر كل الرحلات الجوية القادمة إلى الدوحة باستثناء رحلات الشحن والرحلات العابرة ابتداء من يوم الأربعاء، ولمدة 14 يوما بسبب المخاوف من فيروس كورونا. ولا يسري حظر الدخول على المواطنين القطريين. وأمرت السلطات أيضا بتعليق جميع المواصلات العامة داخل البلاد.