مصر... المتحدث العسكري ينفي أنباء انتشار الجيش لفرض حظر التجول بسبب كورونا

نفي المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، اليوم الأربعاء، أنباء انتشار الجيش لفرض حظر التجول بسبب كورونا.

وقال البيان، "نفى المتحدث العسكرى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الإنتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وناشد البيان كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء أى إدعاءات مغرضة.

وأكد أن "المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".

وأشار البيان إلى "مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة إستعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى".

يتبع...