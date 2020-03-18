ولي العهد السعودي وميركل يبحثان توحيد الجهود في مواجهة كورونا

تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، جرى خلاله بحث سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة "واس"، تم استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن الحالات المصابة بفيروس "كورونا" وصلت إلى 171 حالة، بينما تعد ألمانيا خامس أكثر البلدان في العالم تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد الإصابات، وثالث أكثر الدول تضررا في أوروبا بعد إيطاليا وإسبانيا، لكنها تشهد معدل وفيات قليل نسبيا.

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سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية، بُحث خلاله سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء #كورونا، واستعرضا الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة #مجموعة_العشرين. https://t.co/RrBZ3KTsDN#واس pic.twitter.com/sd9NrfHw2r — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 18, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 204 آلاف شخص، حاصدا 8 آلاف حالة وفاة تقريبا، بينما أصاب فيروس سارس، سابقا، 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض.

يواصل فيروس كورونا تمدده حاصدا المزيد من الضحايا، في وقت يستمر انحساره في الصين حيث ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول، وسجلت الصين إصابات جديدة معظمها قادمة من الخارج، مقابل حالة واحدة في بؤرة الفيروس ووهان.