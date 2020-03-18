سلطنة عمان تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ونشر ‏‏‏‏‏‏الحساب الرسمي لمتابعة مستجدات فيروس "‎‎كورونا" المستجد في سلطنة عمان، المعروف باسم "عمان تواجه كورونا/كوفيد 19"، مساء اليوم، الأربعاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بكورونا في البلاد.

وأكد ‏‏‏‏‏‏الحساب الرسمي لمتابعة مستجدات فيروس "‎‎كورونا" المستجد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 39 حالة، وبأن الحالات الست التي تم تسجيلها مساء اليوم هي لمواطنين عمانيين، وليس من بينهم وافدين.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة النقل في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن إيقاف جميع وسائل النقل العام، وسيارات الأجرة.

وقالت وزارة النقل، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه "تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام بالسلطنة بما فيها العبارات، مركبات الأجرة (ميكروباص)، وذلك حرصا منها على سلامة مستخدمي وسائل النقل العام والعاملين فيها من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة بأنه "يستثنى من هذا القرار، الحافلات والعبارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة"، مؤكدة أن القرار "سوف يطبق اعتبارا من يوم غد الخميس، 19 مارس/ آذار 2020، وحتى إشعار آخر".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 204 آلاف شخص، حاصدا 8 آلاف حالة وفاة تقريبا، بينما أصاب فيروس سارس، سابقا، 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض.

يواصل فيروس كورونا تمدده حاصدا المزيد من الضحايا، في وقت يستمر انحساره في الصين حيث ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول، وسجلت الصين إصابات جديدة معظمها قادمة من الخارج، مقابل حالة واحدة في بؤرة الفيروس ووهان.