الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة وأسر 40 من "أنصار الله" في الجوف

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، استعادة منطقة من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، على حسابه في "تويتر"، أن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوما واسعا على مواقع تمركز الحوثيين، تمكنت خلاله من السيطرة على منطقة قيسين التابعة لمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

#الجوف

مصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، على إثر الهجوم الذي شنته قوات الجيش، إضافة إلى وقوع 40 من عناصرها في قبضة أبطال الجيش، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) March 18, 2020

ووفقاً للمركز ‏"أسفر الهجوم عن سقوط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى وقوع 40 من عناصرهم في قبضة الجيش".

وسيطرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، مطلع آذار/مارس الجاري على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بما فيها المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة للجيش اليمني، عقب معارك عنيفة مع قواته.