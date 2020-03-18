الإمارات: القطاع المصرفي لا يشهد "ضغوطا كبيرة" في هذه المرحلة

قال المصرف المركزي لدولة الإمارات في بيان إن القطاع المصرفي "لا يشهد ضغوطا كبيرة" في هذه المرحلة".

وحسب وكالة "رويترز" قال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية إن "العمليات المصرفية حتى الآن مستمرة بشكل عادي وبعض البنوك تنفذ العمل عن بعد ".

وقالت الإمارات اليوم الأربعاء إنها ستمنع دخول الأجانب، وحظرت سفر مواطنيها إلى الخارج، مضيفة أنه يتعين على أي قادم إليها من الخارج الالتزام بحجر منزلي لمدة أسبوعين في تعزيز لإجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقالت الإمارات، وهي المركز الرئيسي للعبور الجوي ومركز السياحة والأعمال بالمنطقة، اليوم الأربعاء إنه يتعين على كل قادم إلى دولة الإمارات "الالتزام بمدة حجر منزلي في محل إقامته 14 يوما".