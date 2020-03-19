سلطنة عمان توقف إصدار التأشيرات موقتا بسبب "كورونا"

أوقفت سلطنة عمان، اليوم الخميس، إصدار التأشيرات بكافة أنواعها، في خطوة إضافية للإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

موسكو - سبوتنيك. وقالت الشرطة العمانية، عبر "تويتر"، "تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه الجميع، بأنه تم إيقاف إصدار التأشيرات بكافة أنواعها".

ولفتت شرطة عمان السلطانية، أمس، انتباه المراجعين المستفيدين من خدمات المرور والجوازات والإقامة الأحوال المدنية؛ بأنه سيتم تنظيم عملية دخول المراجعين إلى قاعات الخدمات بما يضمن عدم وجود أعداد كبيرة في الانتظار.

وبلغ عدد حالات الشفاء من الالتهاب الرئوي المتسبب به "كورونا" في سلطنة عمان، 13 حالة من 39 إصابة بالفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 210 آلاف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 8 آلاف، فيما تعافى من المرض أكثر من 82 ألف شخص.