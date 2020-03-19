موقف نادر... انتقاد سعودي علني لقوات الشرعية في اليمن

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بشكل مباشر وعلني انتقادها لقوات الحكومة الشرعية في اليمن إثر قيامها بمناورات عسكرية في شقرة والحديث عن "ساعة صفر".

وترى المملكة أن هذه الخطوة بمثابة "تجاهل" لاتفاق الرياض الذي يهدف لعودة الحكومة إلى عدن.

وأشارت السعودية إلى أن هذا الموقف يتعارض مع جهودها المبذولة لتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية، في ظل الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" على مأرب والجوف والضالع.

ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية،بينما تتعرض مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران!! — محمد ال جابر (@mohdsalj) March 19, 2020

وقال محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية، في تغريدة له: "ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية، بينما تتعرض مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران!!".

وقامت قوات تابعة للحكومة الشرعية في اليمن، بإجراء مناورات عسكرية شملت جميع الوحدات في منطقة "قرن الكلاسي" بمدينة "شقرة" في محافظة "أبين"، أمس الأربعاء.

وترى بعض الأوساط السياسية أن المناورات تشكل استفزازا واضحا لقوات الحزام الأمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.