إسرائيل تعلن 4 إصابات بكورونا بين صفوف أسرى السجون

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، صباح اليوم، الخميس، أن إدارة السجون الإسرائيلية أعلنت عن كشف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد، 3 منهم في قسم 10 وإصابة واحدة في قسم 5.

ארבעה עצירים בטחוניים בכלא מגידו הוכנסו לבידוד בתוך הכלא, לאחר שהתברר כי לפני כניסתם למעצר היו במגע עם חולה קורונה מאומת. לפי שעה הם אינם סובלים מתסמינים@Roi_Yanovsky @MosheBerkovitch — כאן חדשות (@kann_news) March 19, 2020

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الأسرى الأربعة التقوا معا بأسير آخر كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق "بيتح تكفا" ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.

ونوهت القناة إلى أن الأسرى الأربعة يتواجدون حاليا في حالة عزل صحي تام.

ونقلت وكالة "سما"، ظهر اليوم، الخميس، عن "نادي الأسير" أن إدارة السجون أبلغت الأسرى بشكل رسمي في السجن، وهناك حالة من الاستنفار تجري داخل السجن.

وأكد "نادي الأسير" أن الأسرى يواجهون اليوم خطر الإصابة من السجَّانين والمحققين الذي يشكلون خطرا على مصيرهم قبل انتشار الفيروس، وجدد دعوته إلى كل الجهات الحقوقية المختصة بضرورة التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإصابة بعدوى الفيروس، وكحد أدنى توفير مواد التعقيم، والتدابير الوقائية اللازمة، والتي فرضتها منظمة الصحة العالمية.

وقال في البيان إن نادي الأسير حذر سابقا من انتقال العدوى إلى السجون بسبب حالة اللامبالاة، التي أبدتها إدارة السجون الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إسرائيل إلى 529 شخصا بعد تسجيل إصابات جديدة.

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، قد اتصل بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، في وقت تستعد فيه الشرطة الإسرائيلية لفرض طوق شامل على أنحاء البلاد كافة.

وقررت إسرائيل، أمس الأربعاء، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ"13"، بأنه من الممكن إقامة حكومة طوارئ في إسرائيل