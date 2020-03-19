ملحم: ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 47

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا لطالبتين جامعيتين من القدس ورام الله قادمتين من فرنسا، إضافة إلى آخر من نابلس.

رام الله - سبوتنيك. وقال ملحم في مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا: "بإصابة المواطنين الثلاثة يرتفع عدد الإصابات إلى 47 مواطنا".

وتابع ملحم: "إن الطالبتين نقلتا إلى مجمع هوغو تشافيز في رام الله وحالتهما الصحية مستقرة، كما أن الأجهزة الصحية تتابع تقفي أثر من خالط الطالبتين".

وأضاف: "أخذت عينات من طالبتين جامعيتين قادمتين من فرنسا، وصلتا القدس ورام الله، والعائلتان كانتا على درجة عالية من المسؤولية الوطنية والصحية وتعاملتا مع الحالتين في الحجر المنزلي، وتم إخضاعهما للفحص وتبين أنهما مصابتان بالفيروس".

وأوضح ملحم: "في نابلس تم حجر أحد المصابين الذي لم يكن في أيدي السلطات الصحية والتدابير الوقائية وتمكنت الأجهزة الأمنية مشكورة من التحوط على الشخص الذي لم يكن يرغب بالخضوع للحجر وظهرت عليه الأعراض ويجري التحقق، وهو قيد المتابعة الصحية وسينقل إلى مركز الحجر الصحي للحفاظ على سلامته".

وأضاف أن الحكومة تتابع وتقيم الأوضاع وقد تتخذ قرارات وإجراءات أكثر صرامة ونحن في حالة انعقاد دائم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.