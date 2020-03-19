خبير في المركز القومي للبحوث بمصر يوضح حقيقة التوصل للقاح لعلاج كورونا

كشف الدكتور محمد علي، أستاذ الفيروسات في المركز القومي للبحوث بمصر، حقيقة التوصل للقاح مصري لعلاج فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأضاف علي في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "المركز القومي للبحوث يجري بعض الاختبارات المعملية حتى الآن، ولم يتم الانتهاء من نتائج نهائية بشأن التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد حتى اليوم".

وأوضح أنه "حال التوصل إلى لقاح جديد سيعلن المركز عن ذلك، وأن المركز يجري بعض المحاولات في إطار مساعي دول العالم للتوصل إلى أي لقاح أو علاج للفيروس".

وتابع أن "التجارب عادة ما تحتاج لعدة أشهر من أجل الاعتماد النهائي للقاح، وذلك بعد إجراء التجارب السريرية، خاصة أن الأمر يستغرق نحو سنة"، مشيرا إلى أن "الظروف الحالية وعملية تفشي المرض قد تدفع نحو اختصار المدة إلى فترة أقل من العام، وذلك للحد من انتشار الوباء".

وقامت وزارة الصحة والسكان المصرية، في وقت سابق اليوم، بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء".

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 40 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه "تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و12 من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية، التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ أذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 220 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات نحو 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.