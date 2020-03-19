السعودية تلغي مهرجان "موسم جدة" بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إلغاء فعاليات "موسم جدة" لهذا العام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت إدارة "موسم جدة"، في بيان لها، عبر "تويتر"، إنها "اتخذت هذا القرار وهي مؤمنة بضرورة تضافر جهود الجميع لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره"، مثمنة حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقة الموسم وما يحمله من مفاجآت لجميع أهالي المملكة والمقيمين على أرضها ولجميع الزوار من الخارج، مشددة على أنه حتى يحظى الزوار بتجربة ثرية فإن صحتهم تأتي قبل كل شيء.

​وأكدت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، أن الحالات المصابة بـ"كورونا" وصلت إلى 171 حالة، مشيرة إلى أن 104 حالات إصابة بكورونا هي لمواطنين سعوديين، فيما جاءت 38 حالة هي لمخالطين لمصابين سابقين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.