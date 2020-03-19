لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 149

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 149 حالة، بعد تسجيل 16 حالة جديدة أمس.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "ابتداء من 21 شباط/فبراير وحتى تاريخ 19 آذار/مارس 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 149 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، أي تم تسجيل 16 حالة جديدة عن الأمس".

ولفت البيان إلى أن وزارة الصحة العامة تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.

كما تتابع الوزارة التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا.

وجهزت السلطات اللبنانية مستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في مختلف المناطق اللبنانية، وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يوجد نحو 10 آلاف سرير في جميع مستشفيات لبنان، و2000 سرير للعناية الفائقة، و600 سرير مع أجهزة تنفّس.

وفي هذا الإطار، ناشدت وزارة الصحة العامة جميع المواطنين الالتزام بالتدابير التي أقرتها الحكومة، خصوصا البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات،

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "وورلد أو ماتر" العالمي، أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.