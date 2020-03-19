العراق... 11 إصابة جديدة بكورونا

أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، بيانا قالت فيه إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفايروس كورونا في بغداد وعدد من المحافظات.

وأضافت أن "النتائج الموجبة كانت 11 حالة موزعة كالتالي: 3 حالات في الرصافة، وحالة واحدة في مدينة الطب، ومحافظة النجف سجلت حالة واحدة، والبصرة حالة واحدة، والديوانية حالة واحدة، والمثنى حالة واحدة، وواسط حالة واحدة، وكربلاء سجلت حالتين".

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم، مشيرة إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 123 نموذجا لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة"، حسبما نقلت بغداد اليوم.

وأوضحت الوزارة، وفقا للبيان أن "المجموع الكلي للإصابات في عموم العراق بلغ 177 حالة، وحالات الشفاء 49 ،والوفيات 12".

وأكدت الوزارة "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها، وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

وكان عضو مجلس النواب مضر خزعل، قد طالب الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات لاتخاذ إجراءات في توفير سلة غذائية متكاملة للعوائل المتعففة والمحتاجة وذات الدخل اليومي، بعد فرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا.

وقال خزعل لـ "السومرية نيوز"، إن "الإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة لاحتواء فيروس كورونا، أدت لتعطيل أغلب الأعمال التي يسترزق منها أغلب المواطنين أصحاب القطاع الخاص ومنها المقاهي والمطاعم والمولات والنقل بين المحافظات وغيرها".