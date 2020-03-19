الرئيس الجزائري يتلقى دعوة من نظيره الفرنسي لزيارة فرنسا

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى دعوة من نظيره الفرنسي خلال مكالمة هاتفية "الرئيس الفرنسي قدم دعوة رسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة فرنسا"، مضيفًا أن الأخير "قبل الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقا عند أحسن الأوضاع"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأفاد البيان أن "الطرفين تبادلا المعلومات حول الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضعية الصحية في كلا البلدين".

وأشار البيان إلى "الرئيس تبون ونظيره ماكرون، تطرقا إلى المسائل المشتركة، المتعلقة بالذاكرة الوطنية، وضرورة الإسراع في حلها كما بحثا الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي، واتفقا على المزيد من التشاور والتنسيق لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

الجزائر تقرر تعليق الرحلات الجوية والبحرية مؤقتا مع فرنسا

قررت السلطات الجزائرية، يوم الأحد الماضي، تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا مؤقتا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الجزائري اليوم: "أمر الوزير الأول (رئيس الحكومة) عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، وزير الأشغال العمومية والنقل بتعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر و فرنسا، وذلك قصد الحد من انتشار فيروس كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصاءات للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.