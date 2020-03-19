نائب لبناني: أمريكا مارست ضغوطات على الدولة اللبنانية لإطلاق سراح العميل الإسرائيلي

قال النائب في البرلمان اللبناني وليد سكرية لـ"سبوتنيك"، إن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري مجرم ويستحق الإعدام وليس إطلاق سراحه".

وأضاف: "الضغوط الإسرائيلية واضحة، مندوب أمريكي زار لبنان وأبلغ الحكومة ورئيس الجمهورية أن الفاخوري مواطن أمريكي ونريده".

وأشار سكرية إلى أنه "من الممكن أن المخابرات الإسرائيلية هي التي تطالب به عبر الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة به، وقد مارسوا الضغط على الدولة اللبنانية، وهم قادرين على الضغط والتهديد بالاقتصاد وبدعمهم للجيش اللبناني".

ولفت "إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التهديد من مختلف الأبواب، ومن الممكن أن السلطة السياسية لا تريد الدخول مع معركة وتتحدى أمريكا".

ووصف النائب اللبناني عملية نقل العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري من السفارة الأمريكية في عوكر إلى الخارج بعملية التهريب.

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، حكماً قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري المعروف باسم "جزار الخيام"، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام عام 1998، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

وعلى الرغم من قرار منع سفر العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري إلى أن مصادر كشفت لقناة "الميادين" أن "​طائرة​ عسكرية أمريكية حطت قرب ​السفارة الأمريكية​ في عوكر حيث يوجد العميل ​عامر الفاخوري​"، لافتة إلى أن "الطائرة أقلعت بعد دقائق من هبوطها في محيط السفارة".