السفير الصيني لدى تونس يقدم نصف راتبه إلى صندوق مكافحة كورونا في البلاد

أعلنت السفارة الصينية في تونس العاصمة، في بيان نُشر على صفحتها على "فيسبوك"، يوم أمس الأربعاء 18 مارس / آذار، عن مساعدة تونس على احتواء ووقف انتشار الفيروس التاجي. وفي الوقت نفسه، أعلن السفير، وانغ وين بين، قراره بالتخلي عن نصف راتبه الشهري لتونس، مشيرا إلى أن هذه البادرة هي طريقة للتعبير عن "امتنانه للشعب التونسي لدعمه الصين في مكافحة الوباء".

وأضافت السفارة في المذكرة أن الصين تقف متضامنة مع الشعب التونسي لمساعدته على التغلب على الوباء، مضيفة أن بكين ستقدم للجانب التونسي "في شكل تبرعات ومواد طبية، بما في ذلك 20000 قناع جراحي، و1000 قناع، وN95 من 1500 الكواشف التشخيصية لـ Covid-19 و 1000 زوج من نظارات الأمان". كما أكدت السفارة في المذكرة أن بعض هذه المواد وصلت بالفعل إلى تونس وسيتم إرسال الباقي قريبا".

وضعية كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري، إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 29 حالة.

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء يوم الثلاثاء، فرض حظر تجول بداية من يوم من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا في جميع أنحاء البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.