سوريا: إجراء جديد يتخذ للوقاية من فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة النقل السورية عن إيقاف العمل في كل مديريات النقل والدوائر الفرعية التابعة لها ومراكز الخدمة في جميع المحافظات، اعتبارا من الـ 22 الشهر الجاري وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لوباء فيروس كورونا العالمي.

وفي بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": "بينت الوزارة أنه انطلاقاً من حرصها على سلامة المواطنين فإنه سيتم وقف العمل كليا في مديريات ودوائر النقل في جميع المحافظات اعتبارا من يوم الأحد الـ 22 من مارس/آذار".

ووضحت الوزارة أن مدة الإيقاف تعتبر بمثابة عطلة رسمية من أجل إعفاء مالكي المركبات الآلية من غرامات التأخير عند تسديد الرسوم السنوية.

ودانت وزارة الخارجية السورية، في وقت سابق اليوم الخميس، مواصلة واشنطن والاتحاد الأوروبي فرض "عقوبات غير مشروعة" على دول تعاني من تفشي "كورونا"، معتبرة هذه العقوبات انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وكان وزير الصحة السوري، نزار يازجي، قد أعلن "عدم وجود أي إصابة مثبتة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن".

وكانت الصحة السورية أعلنت، في وقت سابق، تعليق الدوام في الجامعات والمدارس واغلاق المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء البلاد للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات،

وبلغت آخر احصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "وورلد او ماتر" العالمي، أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.