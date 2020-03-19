البعثة الأممية تدعو الأطراف الليبية إلى التعاون من أجل مكافحة "كورونا"

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ارتياحها لترحيب حكومة الوفاق الوطني بالدعوات لتفعيل فوري لهدنة إنسانية تمكن الأطراف والسلطات الليبية من الاستجابة الفورية لخطر انتشار جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19) في ليبيا.

وأهابت البعثة، في بيان لها، بقيادة الجيش الليبي بالتعامل بإيجابية مع هذه الدعوات لوقف الاقتتال والتعاضد والتعاون لحماية المجتمع الليبي من التبعات الكارثية التي قد يخلفها هذا الوباء على الجميع دون تفرقة، معربة عن أملها في أن "تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبيين على مشروع وقف إطلاق النار الذي قدمته الأمم المتحدة في 23 فبراير/ شباط، والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5".

​وكانت سفارات 9 دول (الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إضافة إلى وزارة الخارجية التونسية)، دعت جميع أطراف النزاع الليبي إلى وقف فوري وإنساني للقتال لتمكين السلطات الصحية من الاستجابة للتحديات التي يشكلها تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما أعربت حكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس، عن ترحيبها بالدعوة الدولية للوقف الإنساني للأعمال القتالية في البلاد من أجل التصدي لوباء كورونا المستجد.