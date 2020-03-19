وزير التعليم العالي في سوريا لـ"سبوتنيك": لدينا حالة جهوزية كاملة لمواجهة كورونا

أكد وزير التعليم العالي السوري بسام إبراهيم أن إغلاق الجامعات والمدارس وغيرها من الإجراءات التي اتخذت هي لوقاية سوريا من دخول فيروس كورونا.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أشار الوزير إلى أن الفصل الدراسي الثاني لهذا العام سيمدد بمقدار مدة العطلة، والتي حددت حتى الثاني من شهر نيسان/أبريل القادم، من أجل تعويض الفاقد التعليمي، إعطاء كافة المحاضرات والمعلومات العليمة للطلاب، سواء نظرية كانت أم مخبرية.

وأشار الوزير إبراهيم إلى التوجيهات التي أصدرت للجهاز التدريسي بالتعليم عن بعد، ويقول: طلبنا من الزملاء في الهئية التدريسية في كافة الكليات والأقسام أن يضعوا محاضراتهم العلمية على المواقع الإلكترونية للكليات، حتى يستطيع الطالب خلال العطلة من الاطلاع على المحاضرات وأن يدرسها بشكل جيد قبل بدء الامتحانات، ولكن سوف نعوض هذا الفاقد التعليمي.

ويتابع إبراهيم: ربما يتم تعميم وتوجيه الطلاب في كل مجموعة لتوزيع هذه المحاضرات عن طرق أخرى، كأن يقوم الطلاب بتوزيعها بين بعض عبر مجموعات في "واتسآب" ليتداولوا هذه المحاضرات، أو عن طريق وسائل التواصل الأخرى.

وأشار وزير التعليم السوري إلى أن جميع المشافي التعليمية تم تهيئتها وتأمين كافة الاحتياجات المطلوبة لها، ويواصل حديثه: تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من دليل إرشاد توعوي للجميع، وتم وضع البوسترات في الجامعات وفي المشافي، ويداوم طلاب الدراسات العليا في الكليات الطبية في المشافي خلال هذه الفترة من أجل الاستعداد.

ويكمل: كما تم تهيئة أجنحة خاصة في المشافي للحالات التي يشتبه بها، وسيتم إجراء الفحوصات والتحاليل والتشخيص المرضي لهذه الحالات، وكل هذه الأمور سيتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ونحن على تواصل مباشر معها، ونكمل بعضنا البعض ضمن فرق طبية وكادر تمريضي كامل.

وعن الخطوة الموضوعة من قبل الوزارة في حال امتدت فترة الحجر في سوريا، يقول الوزير: دعوت الفريق الفني في الوزارة يوم السبت من أجل تجهيز خطة في حال طالت هذه الفترة، والتعامل معها في المستقبل، وسوف نضع الإجراءات الكاملة وإنشاء لله الفترة لن تطول من أجل استئناف الدراسة والعودة إلى الجامعات، لكن نحن سنجهز وسنقوم بكافة الإجراءات المطلوبة في حال احتاج الأمر.

ونوه إبراهيم إلى حالة الجهوزية لدى الوزارة في هذا الظرف، ويقول: "نحن جهزنا المشافي حيث أن هناك 4 مشافي خاصة بالجامعات، وتم وضعها تحت تصرف وزراة الصحة، وأتمنى أن لا نحتاج السكن الجامعي، لأن طاقتها الحالية انخفضت حتى 20%، ولقد تم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة فيها كالنظافة والتعقيم، وبشكل تقريبا يومي، وإنشاء لله لا نصل إلى هذه المرحلة ولا نحتاج إلى هذا الأمر".