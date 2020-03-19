كشف حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير

وصرح جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، بأنه "لا صحة لتعرض مصر لزلزال كبير اليوم"، موضحا أنه يتم يوميا رصد بمعدل من 3-4 زلازل غير محسوسة، وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية، خلود زهران، على قناة إكسترا نيوز، أن هناك 76 محطة زلزال على مستوى الجمهورية تحدد حركة الزلازل، بحسب "اليوم السابع".

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، نفى حدوث زلزال كبير تتعرض له مصر، مضيفًا أنه ترددت بعض الشائعات عن زلزال سيحدث في مناطق العياط، أطسا، وأهناسيا من خلال مكبرات الصوت فى مساجد تلك المناطق وحث المواطنين على الخروج من البيوت إلى الزراعات.

وأكد المعهد بطلان تلك الشائعات، مشيرا إلى أن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أي بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، وأهابت بالجميع التحقق من أي معلومات في هذا الخصوص من المعهد.

يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر رصدت، صباح يوم الخميس 6 فبراير/شباط، هزة أرضية على بعد 204 كم شمال شرقي مدينة العريش.

ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية كانت الساعة 6:53 صباحا بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر.