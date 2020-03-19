الكويت تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وأفادت صحيفة "الكويتية"، مساء اليوم الخميس، بأن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الكويت ارتفع إلى 148 حالة، وشفاء 18 حالة منهم.

وأوضح السند في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة، اليوم الخميس، إن الحالات الـ6 الجديدة المسجلة، هي 4 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وهم كويتيون وحالتان مخالطتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة، إحداهما لمواطن كويتي والثانية لسيدة مقيمة من الجنسية الفلبينية من العمالة المنزلية.

وأشار السند إلى أن هناك 5 حالات في العناية المركزة، منها 3 حرجة و2 حالتهما مستقرة، في حين بلغ إجمالي عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 574 حالة، بخروج حالة واحدة، أمس الأربعاء.

وأكد السند بدء التجربة لأول لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالاتفاق بين عدة دول وأطلق على هذا الاختبار اسم (اختبار التضامن)، وفق ما أعلنت أمس منظمة الصحة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.