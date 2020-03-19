الحكومة المصرية تقرر منح المواطنين 30 ضعف الرصيد المشحون

قررت الحكومة المصرية منح مستخدمي خطوط الهواتف المحمولة 30 ضعف رصيد مجاني، وذلك في إطار خطة الحكومة لتفعيل العمل عن بعد.

واتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وأوضحت الصحيفة أن العمل بهذه العروض يسري لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الإلكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعاً لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

ويأتي هذا القرار في إطار عدد من السياسات التى تهدف الى تحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وإتاحة حلول تكنولوجية بديلة تغنيهم عن الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية؛ وكذلك لدعم طلاب المدارس والجامعات في تحصيل مقرراتهم الدراسية عبر الإنترنت خلال فترة تعليق الدراسة في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية، سيتم بشكل كامل يوم الأربعاء المقبل 18 مارس/ آذار، وتابع سعد قائلا "لدينا 26 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال المصابين بفيروس كورونا".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية أن انتشار المرض في مصر بطيء مقارنة بدول أوروبية، واستدرك بقوله "القوات المسلحة المصرية تمد أجهزة الدولة بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس".