اعتقال جاسوس عمل حارسا شخصيا لوزير المال في كردستان العراق

أعلن جهاز أسايش أربيل، اليوم الخميس، اعتقال جاسوس لدولة أجنبية عمل حارسا شخصيا لوزير المال السابق في إقليم كردستان، ريباز حملان.

وبحسب موقع "بغداد اليوم"، ذكر الجهاز في بيان، أن "المدعو روزكار محمد كان الحارس الشخصي لوزير المالية في التشكيلة الوزارية الثامنة".

وأضاف البيان أن "المذكور أعلاه قام أثناء عمله الرسمي في مؤسسة الاستخبارات، بالعمل كجاسوس لصالح طرف أجنبي على حكومة إقليم كردستان".

وأوضح البيان أن "وزير المالية في ذلك الوقت قام بتسليم الوثائق والدلائل عن عمله الجاسوسي".

ووفقا للبيان: "تم إلقاء القبض عليه واعترف بعمله الجاسوسي وأصبحت التفاصيل كاملة بقبضة قاضي التحقيق".