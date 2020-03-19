مسؤول عراقي يفجر مفاجأة: حالات تصاب بكورونا وتشفى دون معرفة أحد

كشف مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد/ الكرخ، نازك الفتلاوي، اليوم الخميس، عن تسجيل حالات عدوى بفيروس "كورونا" في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الأخرى، بعضها من أشخاص غير معروفين من قبل المصابين.

وقال الفتلاوي إن "هناك إصابات محلية سجلت في بغداد وبعض المحافظات الأخرى، سابقا كانت الإصابات تأتي من الخارج لكن الآن أصبح هناك إصابات محلية من خلال العدوى ولهذا جاء حظر التجوال لغرض التقليل من تلك الإصابات"، بحسب موقع "بغداد اليوم".

وبيّن أن "الإصابات بعضها نقلت إلى أشخاص من أشخاص غير معروفين (من غير الأقارب)، وهناك احتمالية كبيرة أن هناك حالات موجودة في الشارع وبعضها تصاب وتشفى دون معرفة أحد بها، ولهذا فرض حظر التجوال لمنع اختلاط وتقارب بين المواطنين للتقليل من حالات العدوى".

وأصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، بيانا قالت فيه إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفايروس كورونا في بغداد وعدد من المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم، مشيرة إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 123 نموذجا لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة"، حسبما نقلت بغداد اليوم.

وأضافت أن "النتائج الموجبة كانت 11 حالة موزعة كالتالي: 3 حالات في الرصافة، وحالة واحدة في مدينة الطب، ومحافظة النجف سجلت حالة واحدة، والبصرة حالة واحدة، والديوانية حالة واحدة، والمثنى حالة واحدة، وواسط حالة واحدة، وكربلاء سجلت حالتين".

وأوضحت الوزارة، وفقا للبيان أن "المجموع الكلي للإصابات في عموم العراق بلغ 177 حالة، وحالات الشفاء 49، والوفيات 12".

وأكدت الوزارة "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها، وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 200 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، فيما توفي أكثر من 8 آلاف شخص.