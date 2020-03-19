السعودية تمنح اليمن 3.5 مليون دولار لمواجهة "كورونا"

أعلن وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، اليوم الخميس، تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات صحية لليمن، بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن الوزير باعوم، إن "مركز الملك سلمان سيرسل أجهزة الفحص السريع لتسهيل عمل الفرق الطبية في المنافذ ومراكز الحجر الصحي".

وأضاف أن "الدعم يتضمن أدوية ومعدات طبية متنوعة ومستلزمات صحية ومعقمات، تلبي احتياجات وزارة الصحة وفرقها في مواجهة الوباء المتفشي في العديد من دول العالم".

وطالب وزير الصحة اليمني المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، بـ"تقديم الدعم والمساندة للحكومة الشرعية"، مشيراً الى "أن كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية، تقع في إطار المحافظات المحررة".

وعبر الوزير اليمني عن "الشكر والامتنان، للمملكة العربية السعودية، لدعمها المستمر للحكومة اليمنية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم.