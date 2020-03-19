سفارة إسرائيل بالقاهرة تستشهد بتصريحات وزير مصري أسبق عن ضرورة ترجمة الأدب العبري

استعانت السفارة الإسرائيلية في مصر بتصريحات وزير الثقافة المصري الأسبق، فاروق حسني، حول ضرورة ترجمة الأدب العبري.

ونشرت السفارة الإسرائيلية في مصر، مساء اليوم، الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، بغرض دعم ترجمة الأدب العبري للغة العربية.

"إزاي مبنقرأش أدب لكبار الكتاب والمبدعين الإسرائيليين؟ إزاي منشوفش اتجهوا من فين؟ إزاي منشوفش مسرحهم؟ إزاي منشوفش السينما؟"

طرح السيد/ فاروق حسني - وزير الثقافة المصري الأسبق الذي يدعم فكرة ترجمة الأدب العبري للغة العربية.#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/0CrjlBZKKR — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) March 19, 2020

ونقلت السفارة تصريحات لفاروق حسني حول ماهية ترجمة الأدب العبري، حيث قال:

لما لا نقرأ أدب كبار الكتاب والمبدعين الإسرائيليين؟ ونعرف إلى أي مدى وصلوا في الأدب؟ هل نرى مسرحهم والسينما لديهم؟".

ونوهت السفارة الإسرائيلية في القاهرة على حسابها الرسمي إلى أن هذه التصريحات لحسني، الذي يدعم فكرة ترجمة الأدب العبري للغة العربية.

وكتبت السفارة، أيضا، على حسابها الرسمي أنه "في ضوء هذا التصريح نود أن نشجعكم على قراءة الأدب [العبري] بدءا من رواية معبر مندلباوم، للكاتبة الإسرائيلية، داليا كوهين قنوهل، ترجمة عمرو زكريا خليل.

ويشار إلى أن عمرو زكريا هو أحد المترجمين المصريين المعروفين بترجمة الأدب العبري إلى اللغة العربية.