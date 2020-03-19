حكومة الثني بليبيا تمنع دخول الأفراد عبر المنافذ الحدودية ضمن الإجراءات لمواجهة كورونا

بدأت الحكومة الليبية المنعقدة في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، تنفيذ قرار يمنع دخول وخروج الأفراد عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى البلاد، ضمن إطار تنفيذ إجراءات حظر تجوال بداية من اليوم الخميس، في سبيل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وعقدت الحكومة المؤقتة مؤتمرا صحفيًا، صباح اليوم، أعلنت فيه تفاصيل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، بحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري ووزير الصحة سعد عقوب، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان بالتزامن مع انعقاد المؤتمر إيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا، ابتداء من اليوم الخميس، وباستثناء حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية.

من جانبه أكد رئيس الأركان للجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوي، خلال المؤتمر أن القوات المسلحة "تقاوم الإرهاب في طرابلس ونحن نقاوم فيروس كورونا من خلال الإجراءات الاحترازية التي نتخذها"، مشيرًا إلى قرار القيادة العامة تعليماتها بإغلاق كامل المنافذ البرية والجوية والبحرية.

فيما أعلن وزير الداخلية إبراهيم بوشناف أنه سيتم تطبيق حظر تجوال بداية من اليوم من الساعة السادسة مساءا، موضحًا: "من اليوم لا يسمح بالخروج إلى الشارع بعد الساعة 6 مساءً وحتى 7 صباحًا".

وأضاف: "حظر التجوال سيطبق بالقوة وسننفذ المادة رقم 38 من قانون العقوبات حرفياً، وسنصادر الآليات ونفرض الغرامات والسجن على المخالفين"، موضحا أن حظر التجوال قد يكون تصاعديًا وربما يتم زيادة عدد ساعات الحظر عند الحاجة لذلك.

وأكد الحضور في المؤتمر الصحافي أن ليبيا حتى الآن خالية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لكنهم أشاروا إلى أن الخطر قائم ولا يجب الاستهانة به.

وشددت السلطات الليبية أيضًا على أصحاب المحال التجارية والأعمال التي يتم الاستعانة فيها بعمال أجانب، أن يسجلون تلك العمالة في إدارة البحث الجنائي، وأكد رئيس الأركان الناظوري على أن الليبيين الموجودين بالخارج عليهم البقاء في مواقعهم لمدة 3 أسابيع، وأنه حين يعودون بعد تلك الفترة سيتم إخضاعهم لحجر صحي لمدة أسبوعين عقب وصولهم إلى ليبيا.

وطالب المسؤولون المواطنين بالتقليل من الزيارات الاجتماعية والالتزام بالبقاء في المنازل، فيما أوضح الناظوري أن المواد الغذائية متوفرة وسوف يتم توزيع المواد الأساسية على الجمعيات المخصصة، بجانب التأكيد على محاسبة التجار الذين قد يرفعون الأسعار.

كما أكد المسؤولون على عدم الصلاة في المساجد أو الساحات المفتوحة تجنبا للتجمعات، والالتزام بالصلاة في المنازل بما في ذلك غدا الجمعة