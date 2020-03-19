تسجيل
17:43 GMT19 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية

    إجراءات مكافحة كورونا تغير في نمط حياة المصريين

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (548)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104385/68/1043856827_0:232:3230:2048_1200x675_80_0_0_730294549918fbcaae195af76186214b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003191044909185-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%B7-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/

    دفع انتشار فيروس "كورونا" المستجد العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات جذرية لمنع تفشيها، تراوحت بين الحجر الصحي الكامل والإغلاق الجزئي أو الكامل للمنافذ الحدودية، ولم تستثن مصر من هذه الإجراءات، آخرها ما أعلنته الحكومة اليوم من إغلاق مبكر للمطاعم وأماكن الترفيه. هذه الخطوات أثرت بشكل مباشر على نمط الحياة اليومية للمصريين.

    وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، والذي واكبه تيسير شروط العمل، والسماح بالعمل من المنزل، وإعطاء إجارة للأمهات، والمرونة في ساعات العمل، وتأجيل جلسات المحاكم، وغلق المقاهي والمطاعم والأندية في الفترة المسائية، وغيرها من الإجراءات تركت أثرا واضحا على السلوك اليومي للمصريين.

    الأمهات هن الأكثر تأثرا

    وربما كانت الأمهات هن الأكثر تأثرا بتلك الإجراءات، والأسرع أيضا، نظرا لتعليق الدراسة، العاملة بقطاع البترول هند هلال تقول لـ "سبوتنيك": "هناك جانب جيد في الإجراءات التي اتخذت بالفعل، فالأمهات والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة حصلوا على إجازة بالفعل، وباقي العاملين تم ترتيب جداول للعمل بالتبادل أو من المنزل، ولكن هناك جانب لم يراعِ، وهو عمال اليومية وعمال الخدمات، فعمال اليومية لم يحصلوا على أي مزايا، ومستمرين في العمل بنفس النظام، وعمال الخدمات كذلك".

    وتضيف هلال: "الأمهات تحملن العبء الأكبر من تلك الإجراءات، فتعليم الأبناء أصبح مسؤولية الأمهات الآن، كذلك الرعاية والترفيه عن الأطفال الذين لم يعد من الممكن الخروج بهم من المنزل، القنوات التعليمية تقدم خدمة جيدة، ولكن هناك مشكلة حقيقية فالمدارس كانت تتحمل عبء أغلب اليوم وهذا العبء ملقى اليوم على الأمهات".

    وتشير هلال إلى تأثر الأسواق قائلة "بعض السلع ارتفعت أسعارها بشكل مذهل، خاصة المطهرات والكمامات والقفازات كما شهدت الأسواق شحا في تلك السلع نتيجة التوجه لتخزينها.

    ارتفاع الأسعار

    هذا ما تؤكده أيضا الصحفية إيمان عوف، والتي ترى أن "الدولة يجب أن يكون لها دور في ضبط الأسواق في هذا التوقيت، الوسائل الضرورية للتطهير والوقاية يجب أن تتوافر للجميع ولا تترك للسوق، الأسعار تضاعفت على نحو مخيف، والخطر لا يتوقف عند من لا يستطيع الحصول على المطهرات، لأن العدوى ستنتقل منه لغيره، لذا فالمسؤولية الجماعية اليوم بعدم تخزين السلع والتسبب في ندرتها، ودور الدولة في ضبط الأسواق أمور ضرورية للغاية".

    وتضيف عوف: "كأم عاملة هناك معاناة حقيقية، أولا هناك تكلفة أضيفت بسبب الاعتماد على وسائل المواصلات الخاصة بدءاً من المواصلات العامة لتتفادي التكدس والزحام، كذلك رغم أن العمل يدعمني إلا أن عملي يستدعي التحرك من وقت لآخر ووقتها لا أعرف كيف أدبر أمر أطفالي في ظل إغلاق المدارس والحضانات".

    ارتباك في أماكن العمل

    لم تنجُ أي مهنة من التأثر بالإجراءات، المحامي مالك عادلي يقول لـ"سبوتنيك"، "كمحامي تأثرت بشدة بالإجراءات الخاصة بالمحاكم، فالقرار الذي اتخذ ترك التقدير للقاضي ولم يكن ملزما، وبالتالي نحن لا نعرف ما سيقرره كل قاضي بخصوص جلسته، كذلك مكاتب المحاماة أصيبت بارتباك، فعمل المحامي مرتبط بقابلة موكليه والذهاب للمحكمة والوجود في المكتب، كانت هناك آلية واضحة لعمل المحامين، في المحكمة صباحا وفي المكتب مساء، الآن هذه الآلية ارتبكت بسبب الإجراءات وسنحتاج لوقت حتى نعتاد عليها".

    القطاع الطبي ومنه الصيدليات من أهم القطاعات المتعاملة مع الوباء، وهنا يقول الصيدلي ياسر عزام، والذي يدير صيدلية في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة "هناك ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات الطبية، الكحول والمطهرات والكمامات والقفازات وغيرها من مستلزمات الوقاية، وهناك نقص كبير أيضا فيها، نرفض بيع كميات لأي أحد، ونبيع وحدة واحدة لكل عميل لمقاومة التخزين، ولكن هذا لا يكفي، نحتاج لتوفير كميات كبيرة للجمهور وضبط الأسعار".

    ويضيف عزام "نتخذ إجراءات وقائية داخل الصيدلية بالطبع، كل العاملين في الصيدلية يستخدمون المطهرات باستمرار والكمامات والقفازات، قد لا يكفي هذا مع التعامل مع أعداد كبيرة يوميا، ومع تداول النقود والسلع ولكن نبذل جهدنا".

    إجراءات سريعة للحكومة المصرية

    وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت حزمة من الإجراءات بهدف مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، كان آخرها إغلاق المطاعم والمقاهي والمنتديات والأندية وغيرها في الفترة المسائية، وسبق ذلك أعلان تعليق الدراسة حتى نهاية شهر آذار/مارس الجاري، ووقف رحلات الطيران ابتداءا من ظهر اليوم الخميس، وغلق دور السينما والمسارح، فضلا عن مجموعة إجراءات اقتصادية تهدف لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الوباء، أبرزها تخصيص نحو 6 مليارات دولار لمواجهة آثار الوباء، وخفض سعر الفائدة بنسبة 3 في المائة.

    وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لترتفع الإصابات في مصر إلى 210 حالة، فضلا عن 6 وفيات.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (548)

    انظر أيضا:

    السيسي يؤكد لميركل تضامن مصر مع ألمانيا في أزمة فيروس كورونا
    الصحة المصرية تعلن إجراء اختبارات الكشف عن "كورونا" لأعضاء الحكومة
    إسرائيل تقرر إغلاق المعابر البرية مع مصر والأردن للحد من تفشي "كورونا"
    مصر... المتحدث العسكري ينفي أنباء انتشار الجيش لفرض حظر التجول بسبب كورونا
    مصر: حالات الشفاء من كورونا تصل إلى 28 وتسجيل 14 إصابة جديدة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, فيروس كورونا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض سعر الصرف لعملات الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+، 10 مارس 2020
    "كورونا" في روسيا وانهيار أسعار النفط في العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    موسكو ترد على بومبيو بعد تصريحاته حول مقتل الجنود الأتراك في سوريا
    موسكو ترد على بومبيو بعد تصريحاته حول مقتل الجنود الأتراك في سوريا
    من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك