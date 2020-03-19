تسجيل أول وفاة في تونس بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد لمريض مصاب بفيروس كورونا التاجي.

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أول أمس الثلاثاء، فرض حظر تجول في البلاد، كإجراء احترازي بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا التاجي.

وقال قيس سعيد، في كلمة مباشرة توجه بها للشعب، إنه تم إصدار الأمر للقوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.

ودعا قيس سعيد التونسيين إلى ملازمة بيوتهم عدة أيام خيرا لهم من الإصابة بالفيروس.

كما ودعا رئيس الحكومة التونسيين إلى احترام الحجر الصحي لمكافحة الفيروس، مؤكدا أنه من الضروري تطبيق الحجر الصحي الذاتي، وأن عدم احترام هذا الإجراء هو جريمة يعاقب عليها القانون.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد أعلن عن جملة من القرارات في إطار الاحتراز من انتشار فيروس كورونا، أهمها غلق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية ما عدا السلع والبضائع ورحلات الإجلاء، ومنع التجمّات على غرار الأسواق والحمامات والحفلات وغيرها من فضاءات التجمهر، العمل بنظام الحصة الواحدة، تأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات الوطنية، إغلاق المقاهي والملاهي والمطاعم ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، وتعليق أداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة.