الصحة العراقية: 15 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 192 إصابة والوفيات 13 حالة.

بغداد - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنه " تم إجراء 61 فحصا في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة الجديدة 15 والوفيات حالة واحدة في ذي قار".

وأضافت الوزارة أن "مجموع الإصابات المؤكدة بلغ 192 حالة وعدد الوفيات 13".

وأكدت الوزارة "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها، وقرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

وكان عضو مجلس النواب مضر خزعل، طالب الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات بـاتخاذ إجراءات في توفير سلة غذائية متكاملة للعوائل المتعففة والمحتاجة وذات الدخل اليومي، بعد فرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.