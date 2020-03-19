السعودية تعلق الصلاة في الحرمين بسبب كورونا

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة خاصة يوم الجمعة بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين هاني بن حسني حيدر عبر "تويتر"، إنه "في رفع لمستوى الاحترازات؛ الرئاسة والجهات الأمنية والصحية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة".

وأضاف "نهيب بالجميع التعاون لتحقيق المصلحة العامة".

وأكد أن ذلك القرار "يأتي للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرامم والمسجد النبوي والعمل على الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بين المصلين".

المتحدث الرسمي : في رفع لمستوى الاحترازات؛ الرئاسة والجهات الأمنية والصحية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة، ونهيب بالجميع التعاون لتحقيق المصلحة العامة.#رئاسة_شؤون_الحرمين #كورونا pic.twitter.com/fSchdx8v9A — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 19, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في المملكة بلغ 238".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.