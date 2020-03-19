المغرب: إعلان حالة الطوارئ وتقييد حركة المواطنين

أعلنت المملكة المغربية حالة الطوارئ الصحية وقررت تقييد الحركة ابتداء من الساعة 6 مساء يوم الجمعة لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

الرباط - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من مساء غد الجمعة الساعة السادسة مساء "لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة".

وقال بيان الوزارة إن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات محددة.