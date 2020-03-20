السعودية تقرر تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات

قررت السعودية، اليوم الجمعة تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة أسبوعين بدءا من يوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بتعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غد السبت.

تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين لمدة14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ السبت 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م، ويشمل خط الرياض الدمام مرورًا ببقيق والهفوف،وخط الرياض الجوف مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل،وقطار الحرمين السريع. واستمرار قطارات النقل التجاري. — واس العام (@SPAregions) March 20, 2020

واستثنى القرار الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، على أن تقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

وفي وقت سابق، من يوم الخميس، أعلنت السلطات السعودية تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة خاصة يوم الجمعة بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وبلغ، يوم الخميس، إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في المملكة 238،بحسب وزارة الصحة السعودية.

صنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.