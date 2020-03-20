الصين مستعدة لمساعدة لبنان على مكافحة فيروس كورونا

أعلنت دولة الصين أنها مستعدة لمساعدة لبنان ومستمرة بدعمه في مواجهته لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات السفير الصيني لدى لبنان، ​وانغ كيجيان، الذي أشار أنه يتواصل بشكل دائم ومستمر مع ​وزير الصحة​ اللبناني حسن حمد، مؤكداً أن "الصين كانت ترسل فرقاً من الأطباء إلى ​إيران​ و​إيطاليا​ لأن تلك الدول موبوءة بشكل كبير، إنما لبنان متميز بمستوى عال من الطبابة والأخصائيين، وهم قادرون على التعامل والتعاطي مع كورونا في الوقت الحالي".

ولفت كيجيان أن "الجالية الصينية و​السفارة الصينية​ قدمت المساعدات للبنان وأن الصين مستعدة لمساعدة لبنان ويوجد تنسيق بين وزارات الخارجية والصحة في الدولتين"، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني قدم قائمة إلى البعثات الأجنبية الموجودة في لبنان طالبا مساعدات على مستوى ​المستلزمات الطبية​ وآلات التنفس.

وأوضح السفير الصيني أن "العمل جار على اكتشاف دواء ل​فيروس كورونا​، وهناك أدوية تحت التجربة، وأن العلاج الصيني مع بعض الأدوية تساعد على تقصير فترة المرض وتسريع الشفاء وانخفاض الوفيات، ويتوقع أن يكون اللقاح يحتاج إلى شهور حتى سنة، فالأمر يتطلب الكثير من التجارب لمدى الفعالية والإنعكاسات ويحتاج كذلك إلى موافقة السلطات".

وجهزت السلطات اللبنانية مستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في مختلف المناطق اللبنانية، وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يوجد نحو 10 آلاف سرير في جميع مستشفيات لبنان، و2000 سرير للعناية الفائقة، و600 سرير مع أجهزة تنفّس.