البعثة الأممية للدعم في ليبيا تعلن مقتل مدنيين جراء قصف عشوائي في العاصمة طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن جزعها الشديد جراء قصف عشوائي استهدف مدنيين في منطقة عين زارة بالعاصمة الليبية طرابلس ومقتل أربعة فتيات وجرح خمسة آخرين.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا خلال بيان صحفي على تويتر إن "أربع فتيات، تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عاما قتلن، وجرح خمسة مدنيين آخرين، بينهم طفل 11 عاما في قصف عشوائي مروع يوم أمس، مستهدفا حيا مدنيا في عين زارة، نفذته بحسب التقارير قوات "الجيش الوطني الليبي".

2/1 أربع فتيات، تتراوح أعمارهن بين 14 و 20 عامًا قُتلن، وجُرح خمسة مدنيين آخرين، بينهم طفل (11 عامًا)، في قصف عشوائي مروع يوم أمس، مستهدفًا حيًا مدنيًا في عين زارة، نفذته بحسب التقارير قوات "الجيش الوطني الليبي." وإذ تعبر البعثة عن جزعها الشديد جراء هذا الهجوم الدموي... — UNSMIL (@UNSMILibya) March 19, 2020

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن "جزعها الشديد جراء هذا الهجوم الدموي، الذي وقع بعد ساعات من الدعوات الدولية لهدنة إنسانية".

وأضاف البيان أن "البعثة تدين بشدة الهجمات التي تطال المدنيين، وتجدد دعوتها لوقف فوري للأعمال العدائية كما تقدم البعثة تعازيها العميقة لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.