المصارف اللبنانية تعلن عن تقديم ملايين الدولارات لمكافحة فيروس كورونا في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن جمعية المصارف اللبنانية قررت تقديم مساعدة مالية للحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر موقع قناة "LBC" اللبنانية أن جمعية المصارف اللبنانية قررت التبرع بمبلغ 6 ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا في لبنان.

وتعد "جمعية المصارف" تجمعا يضم كل المصارف المالية العاملة على الأراضي اللبنانية وهي تقوم بتنظيم العلاقة المصرفية بينها وبين مصرف لبنان المركزي.

وجهزت السلطات اللبنانية مستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في مختلف المناطق اللبنانية، وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يوجد نحو 10 آلاف سرير في جميع مستشفيات لبنان، و2000 سرير للعناية الفائقة، و600 سرير مع أجهزة تنفّس.

كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الخميس، عن فتح حساب في مصرف لبنان وفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي لتلقي الهبات والمساعدات النقدية يخصص استعمالها لمواجهة فيروس كورونا، كما قدّم الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصة لصالح حساب مكافحة كورونا.