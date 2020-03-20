الحشد الشعبي في العراق ينفذ عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش" شرقي البلاد

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة ديالى شرقي البلاد .

بغداد - سبوتنيك. وصرح الحشد الشعبي في بيان على موقعه الإلكتروني أن "قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي شرعت صباح اليوم بعملية تفتيش وتطهير لـ40 كم من جبال نفط خانة في ديالى"، لافتا إلى أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع المسؤولية بشكل تام".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".