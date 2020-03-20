الكويت تؤكد شفاء 22 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت من الشفاء إلى 22.

وقال الوزير الكويتي، "إن التحاليل المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الأربع من الفيروس وجميعهم مواطنون كويتيون"، بحسب ما نقلته وكالة "كونا" المحلية.

وأشار باسل الصباح، أنه سيتم نقل المتعافين إلى القسم التأهيلي الخاص باستقبال حالات الإصابة بالفيروس تمهيدا لخروج الأشخاص من المستشفى خلال اليومين التاليين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، يوم أمس الخميس، تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكد السند بدء التجربة لأول لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالاتفاق بين عدة دول وأطلق على هذا الاختبار اسم "اختبار التضامن"، وفق ما أعلنت أمس منظمة الصحة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.